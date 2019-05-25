ФОТО: В центре Таллинна загорелся реновируемый Endover многоквартирный дом(1)
Сегодня вечером на улице Гонсиори в Таллинне произошел пожар.
Сегодня вечером на улице Гонсиори в Таллинне произошел пожар.
Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, горели второй и пятый этажи заброшенного здания. К настоящему моменту распространение огня остановлено.
Данных о пострадавших и причинах пожара пока нет.
В доме по адресу Гонсиори, 9 много лет назад находилось общежитие Художественной академии, которое сейчас реновирует Endover Kinnisvara. После реновации здесь будет располагаться многоквартирный дом Ambassador.
Это не первый объект Endover, на котором произошел пожар. Так, в прошлом году это случилось в комплексе Volta Loftid, расположенном в Копли.
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