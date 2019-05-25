ФОТО: В центре Таллинна загорелся дом. Его реновирует Endover

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, горели второй и пятый этажи заброшенного здания. К настоящему моменту распространение огня остановлено.

Данных о пострадавших и причинах пожара пока нет.

В доме по адресу Гонсиори, 9 много лет назад находилось общежитие Художественной академии, которое сейчас реновирует Endover Kinnisvara. После реновации здесь будет располагаться многоквартирный дом Ambassador.

- Очень сильно резиной воняло, - заявил в интервью Rus.Delfi.ee очевидец события. - Дом пустой давно стоит, раньше в нем ресторан "Шеш-Беш" был.

Это не первый объект Endover, на котором произошел пожар. Так, в прошлом году это случилось в комплексе Volta Loftid, расположенном в Копли.