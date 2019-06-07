07.06.2019, 14:38
ФОТО: В центре Таллинна временно встали трамваи — на трамвайных путях столкнулись две легковушки(1)
На перекрестке Пярнуского шоссе у улицы Георга Отса в центре Таллинна в 14:11 произошло ДТП. На трамвайных путях столкнулись два автомобиля, вследствие чего временно остановилось трамвайное движение в сторону Тонди.
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