07.06.2019, 14:38

ФОТО: В центре Таллинна временно встали трамваи — на трамвайных путях столкнулись две легковушки

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Liiklusõnnetus Tallinna kesklinnas Pärnu maantee ja Georg Otsa tänava ristmikul
Liiklusõnnetus Tallinna kesklinnas Pärnu maantee ja Georg Otsa tänava ristmikulFoto: Delfi lugeja

На перекрестке Пярнуского шоссе у улицы Георга Отса в центре Таллинна в 14:11 произошло ДТП. На трамвайных путях столкнулись два автомобиля, вследствие чего временно остановилось трамвайное движение в сторону Тонди.

В ДТП пострадала 68-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Трамвайное движение восстановлено.

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