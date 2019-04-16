16.04.2019, 20:26
ФОТО: В центре Таллинна в резко затормозившем автобусе пострадали пожилая женщина и младенец
Сегодня вечером в Таллинне, на перекрестке Нарва маантеэ и Крейцвальди произошло ДТП — водитель рейсового автобуса был вынужден резко затормозить из-за резко повернувшего легкового автомобиля.
По словам дежурного пресс-представителя Департамента полиции и погранохраны, все произошло в 18.30.
Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу для проверки состояния их здоровья 64-летнюю женщину и двухмесячного младенца.