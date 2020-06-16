16.06.2020, 17:07
ФОТО | В центре Таллинна столкнулись трамвай и легковушка. Движение временно встало
Во вторник во второй половине дня в Таллинне рядом с остановкой "Космос" произошло ДТП в участием трамвая и легкового автомобиля.
Во вторник во второй половине дня в Таллинне рядом с остановкой "Космос" произошло ДТП в участием трамвая и легкового автомобиля.
Примерно в 15.45 на перекрестке Пярнуского шоссе и Роозикрантси недалеко от остановки "Космос" столкнулись автомобиль и трамвай.
Еще одно столкновение трамвая и автомобиля в то же самое время произошло у дома 13Е на Тартуском шоссе.
По данным полиции, люди в авариях не пострадали.
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