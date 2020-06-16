ФОТО | В центре Таллинна столкнулись трамвай и легковушка. Движение временно встало

Примерно в 15.45 на перекрестке Пярнуского шоссе и Роозикрантси недалеко от остановки "Космос" столкнулись автомобиль и трамвай.

Еще одно столкновение трамвая и автомобиля в то же самое время произошло у дома 13Е на Тартуском шоссе.

По данным полиции, люди в авариях не пострадали.

Delfi





Delfi