ФОТО | В центре Таллинна столкнулись скорая и внедорожник

”В 11:45 возле Пярну мнт, 10 в Таллинне столкнулись скорая, находившаяся на вызове, и легковой автомобиль Audi”, — сказали Delfi в полиции.

Пассажир автомобиля был доставлен в больницу для проверки.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Вчера практически на этом же месте также столкнулись два автомобиля. Подробности ЗДЕСЬ.

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