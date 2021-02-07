ФОТО | В центре Таллинна столкнулись скорая и внедорожник

Сегодня в первой половине дня в центре Таллинна произошла авария. По имеющимся данным, речь идет о столкновении находящейся на вызове машине скорой помощи и внедорожника Audi.
”В 11:45 возле Пярну мнт, 10 в Таллинне столкнулись скорая, находившаяся на вызове, и легковой автомобиль Audi”, — сказали Delfi в полиции.
Пассажир автомобиля был доставлен в больницу для проверки.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Вчера практически на этом же месте также столкнулись два автомобиля. Подробности ЗДЕСЬ.
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