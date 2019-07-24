24.07.2019, 14:23

ФОТО: В центре Таллинна столкнулись два легковых авто


rus.delfi.ee
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Raua tänaval toimunud autode kokkupõrge. Foto: Delfi lugeja

Сегодня во второй половине дня на перекрестке Гонсиори-Рауа в центре Таллинна столкнулись два легковых автомобиля.

Легковые автомобили Toyota Corolla и Toyota Yaris столкнулись в 13:26. Прибывшие на место медики установили, что никто из присутствующих в медицинской помощи не нуждается.

Движение на месте нарушено. Спасатели ликвидировали угрозу возгорания.

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