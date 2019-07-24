ФОТО: В центре Таллинна столкнулись два легковых авто

Сегодня во второй половине дня на перекрестке Гонсиори-Рауа в центре Таллинна столкнулись два легковых автомобиля.
Легковые автомобили Toyota Corolla и Toyota Yaris столкнулись в 13:26. Прибывшие на место медики установили, что никто из присутствующих в медицинской помощи не нуждается.
Движение на месте нарушено. Спасатели ликвидировали угрозу возгорания.
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