20.10.2020, 15:19

ФОТО | В центре Таллинна столкнулись два автомобиля


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Foto: Andres Putting

Во вторник во второй половине дня в центре Таллинна столкнулись два автомобиля. По данным полиции, никто не пострадал.

Авария произошла рядом с торговым центром Stockmann. По словам очевидца, в ДТП участвовал также и водитель электросамоката.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Фред Пюсс сообщил, что полиции о ДТП не сообщали. Это означает, что речь идет о страховом случае и в инциденте никто не пострадал.

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