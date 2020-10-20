ФОТО | В центре Таллинна столкнулись два автомобиля

Во вторник во второй половине дня в центре Таллинна столкнулись два автомобиля. По данным полиции, никто не пострадал.
Авария произошла рядом с торговым центром Stockmann. По словам очевидца, в ДТП участвовал также и водитель электросамоката.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Фред Пюсс сообщил, что полиции о ДТП не сообщали. Это означает, что речь идет о страховом случае и в инциденте никто не пострадал.
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