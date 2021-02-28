ФОТО | В центре Таллинна столкнулись два автомобиля, одного человека доставили в больницу

"В 11:24 сообщили, что в центре Таллинна было столкновение между автомобилем Peugeot и автомобилем Chevrolet", — сообщила полиция в Twitter.

Из Peugeot скорая помощь доставила на осмотр в больницу пассажирку, 64-летнюю женщину.

Более точные обстоятельства ДТП выяснит следствие.

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