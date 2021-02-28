28.02.2021, 14:34
ФОТО | В центре Таллинна столкнулись два автомобиля, одного человека доставили в больницу(7)
Сегодня до полудня в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
Сегодня до полудня в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
"В 11:24 сообщили, что в центре Таллинна было столкновение между автомобилем Peugeot и автомобилем Chevrolet", — сообщила полиция в Twitter.
Из Peugeot скорая помощь доставила на осмотр в больницу пассажирку, 64-летнюю женщину.
Более точные обстоятельства ДТП выяснит следствие.
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