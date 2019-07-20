20.07.2019, 11:31

ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек

дополнено в 11:36
rus.delfi.ee
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Õnnetus draamateatri ees Foto: Delfi lugeja

В Таллинне на Пярнуском шоссе у Эстонского драматического театра сегодня незадолго до 11 часов столкнулись автомобиль и ехавшая по вызову скорая помощь, пострадали в общей сложности пять человек.

ДТП произошло в 10:39 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса, где машина скорой помощи Mercedes-Benz столкнулась с автомобилем Volkswagen, сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

В ДТП пострадали в общей сложности пять человек, из них два в автомобиле и три члена бригады скорой помощи, их всех доставили с места происшествия в больницу на осмотр.

Поскольку попавшая в аварию машина скорой помощи вылетела на трамвайные пути в сторону города, то также нарушено трамвайное движение в направлении Тонди до тех пор, пока аварийные транспортные средства не увезут с места происшествия.

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