ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек

ДТП произошло в 10:39 на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Георга Отса, где машина скорой помощи Mercedes-Benz столкнулась с автомобилем Volkswagen, сказал Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

В ДТП пострадали в общей сложности пять человек, из них два в автомобиле и три члена бригады скорой помощи, их всех доставили с места происшествия в больницу на осмотр.

Поскольку попавшая в аварию машина скорой помощи вылетела на трамвайные пути в сторону города, то также нарушено трамвайное движение в направлении Тонди до тех пор, пока аварийные транспортные средства не увезут с места происшествия.