17.09.2019, 18:46
ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка, было нарушено трамвайное движение
Сегодня вечером в Таллинне у торгового центра Viru столкнулись автобус и легковой автомобиль, из-за чего встало трамвайное движение.
Сегодня вечером в Таллинне у торгового центра Viru столкнулись автобус и легковой автомобиль, из-за чего встало трамвайное движение.
Центр тревоги получил сообщение о столкновении на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Хобуяама в 17:43.
В результате столкновения люди не пострадали, но движение нарушилось. Трамвайное движение к настоящему моменту все-таки восстановлено.
В 18:02 также произошло ДТП в Пыхья-Таллинне, где столкнулись легковой автомобиль и трамвай. В этой аварии люди тоже не пострадали, но трамвайное движение в сторону Копли встало.
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