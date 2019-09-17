ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка, было нарушено трамвайное движение

Центр тревоги получил сообщение о столкновении на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Хобуяама в 17:43.

В результате столкновения люди не пострадали, но движение нарушилось. Трамвайное движение к настоящему моменту все-таки восстановлено.

В 18:02 также произошло ДТП в Пыхья-Таллинне, где столкнулись легковой автомобиль и трамвай. В этой аварии люди тоже не пострадали, но трамвайное движение в сторону Копли встало.