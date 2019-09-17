17.09.2019, 18:46

ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка, было нарушено трамвайное движение


rus.delfi.ee
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ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка, было нарушено трамвайное движение
Foto: Delfi lugeja

Сегодня вечером в Таллинне у торгового центра Viru столкнулись автобус и легковой автомобиль, из-за чего встало трамвайное движение.

Центр тревоги получил сообщение о столкновении на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Хобуяама в 17:43.

В результате столкновения люди не пострадали, но движение нарушилось. Трамвайное движение к настоящему моменту все-таки восстановлено.

В 18:02 также произошло ДТП в Пыхья-Таллинне, где столкнулись легковой автомобиль и трамвай. В этой аварии люди тоже не пострадали, но трамвайное движение в сторону Копли встало.

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