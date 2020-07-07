07.07.2020, 09:50

ФОТО | В центре Таллинна ночью упало дерево


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Peekri baarile kukkus puu peale
Peekri baarile kukkus puu pealeFoto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в 00:40 Центр тревоги получил сообщение, что на улице Татари на проезжую часть и линии электропередачи упало большое дерево. Жилые здания и транспортные средства были вне опасности, и перекрытое направление проезжей части освободили спасатели.

Peekri baarile kukkus puu peale Foto: Delfi lugeja
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