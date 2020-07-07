07.07.2020, 09:50
ФОТО | В центре Таллинна ночью упало дерево
Сегодня ночью в 00:40 Центр тревоги получил сообщение, что на улице Татари на проезжую часть и линии электропередачи упало большое дерево. Жилые здания и транспортные средства были вне опасности, и перекрытое направление проезжей части освободили спасатели.
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