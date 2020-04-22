ФОТО | В центре Таллинна нетрезвая женщина-водитель врезалась в припаркованную машину

Женщина, находясь за рулем автомобиля Audi, врезалась в припаркованную легковую машину Mazda. Никто травм не получил, женщина-водитель доставлена в отделение полиции.

Обстоятельства аварии выясняются.

"Просто счастье, что в аварии нет ни одного пострадавшего, ведь ДТП произошло в центре города, где передвигаются пешеходы и велосипедисты. Благодарим гражданина, который сообщил об аварии и воспрепятствовал тому, чтобы пьяный водитель покинул место происшествия", - сказал сотрудник Кесклиннаского отделения полиции Вадим Куперштейн.

Foto: Romet Leimann

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