ФОТО: В центре Таллинна грузовик врезался в офисное здание, в котором находится редакция Delfi(7)
Сегодня днем в Таллинне грузовой автомобиль, ехавший со стороны Пирита в центр города, врезался в здание, расположенное на Нарвском шоссе.
Сегодня днем в Таллинне грузовой автомобиль, ехавший со стороны Пирита в центр города, врезался в здание, расположенное на Нарвском шоссе.
Сообщение об аварии по адресу Нарвское шоссе, 13 в Таллинне поступило в полицию 4 апреля в 14:10. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN врезался в угол здания.
На место прибыли скорая, полиция и спасатели. 58-летнему водителю помогли выйти из машины и медики осмотрели его. Сообщается, что мужчина был трезв.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
На 3-м и 4-м этажах этого здания находятся редакции медиа-холдинга Ekspress Meedia, включая редакцию Delfi. Однако в настоящее время наши журналисты работают из дома.
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