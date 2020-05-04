ФОТО: В центре Таллинна грузовик врезался в офисное здание, в котором находится редакция Delfi

Сообщение об аварии по адресу Нарвское шоссе, 13 в Таллинне поступило в полицию 4 апреля в 14:10. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN врезался в угол здания.

На место прибыли скорая, полиция и спасатели. 58-летнему водителю помогли выйти из машины и медики осмотрели его. Сообщается, что мужчина был трезв.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.

На 3-м и 4-м этажах этого здания находятся редакции медиа-холдинга Ekspress Meedia, включая редакцию Delfi. Однако в настоящее время наши журналисты работают из дома.

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