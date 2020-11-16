16.11.2020, 15:56
ФОТО | В центре Таллинна горела крыша офисного здания
Во время ремонтных работ загорелась часть крыши коммерческого здания на улице Йыэ в центре Таллинна.
Во время ремонтных работ загорелась часть крыши коммерческого здания на улице Йыэ в центре Таллинна.
Горела часть крыши площадью в два квадратных метра. Спасатели быстро взяли огонь под контроль.
Никто не пострадал. Причину пожара выявит следствие.
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