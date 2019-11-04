ФОТО | В центре Таллинна автомобиль врезался в фонарный столб. От самого худшего спасла линия электропередач

"Договорному партнеру Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства по уличному освещению сегодня в 11:15 поступила информация о столбе, который был поврежден в результате столкновения с автомобилем. В 11:30 на месте был наш договорный партнер, который обеспечил безопасность на месте", — сказал Delfi заместитель директора департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Договорный партнер департамента заменил столб на новый к 12:45.