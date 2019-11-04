ФОТО | В центре Таллинна автомобиль врезался в фонарный столб. От самого худшего спасла линия электропередач

Сегодня утром в Таллинне, на улице Сюда автомобиль врезался в столб уличного освещения, который в результате столкновения сломался и повис, опираясь на линию электропередач.
"Договорному партнеру Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства по уличному освещению сегодня в 11:15 поступила информация о столбе, который был поврежден в результате столкновения с автомобилем. В 11:30 на месте был наш договорный партнер, который обеспечил безопасность на месте", — сказал Delfi заместитель директора департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
Договорный партнер департамента заменил столб на новый к 12:45.
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