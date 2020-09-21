ФОТО: В центре Таллинна автомобиль скорой помощи попал в аварию

Сегодня около десяти часов утра на улице Эндла в Таллинне столкнулась карета скорой помощи и легковой автомобиль.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имеют права соответствующей категории.
Сегодня около десяти часов утра на улице Эндла в Таллинне столкнулась карета скорой помощи и легковой автомобиль.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имеют права соответствующей категории.
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