ФОТО | В центре Пярну сгорели ночью три дома. Подозреваемый в поджоге задержан
В пожаре, который вспыхнул вчера в центре Пярну, сгорели три здания. По сообщению Ляэнеской окружной прокуратуры, задержан подозреваемый в поджоге - 36-летний мужчина. Минувшей ночью произошло также два пожара в соседнем поселке Синди.
Страны, где не любят русских туристов
Помните осужденную экс-чиновницу Васильеву: что с ней стало
Привязала к себе и утопила: убийство двух детей на Камчатке
Двоих детей едва не сожгли во время прощального ужина