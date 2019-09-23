ФОТО | В центре Пярну сгорели ночью три дома. Подозреваемый в поджоге задержан(6)
В пожаре, который вспыхнул вчера в центре Пярну, сгорели три здания. По сообщению Ляэнеской окружной прокуратуры, задержан подозреваемый в поджоге - 36-летний мужчина. Минувшей ночью произошло также два пожара в соседнем поселке Синди.
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