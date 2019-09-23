23.09.2019, 19:10

ФОТО | В центре Пярну сгорели ночью три дома. Подозреваемый в поджоге задержан

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rus.delfi.ee
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põleng Pärnu keklinnas Foto: Ago Tammik

В пожаре, который вспыхнул вчера в центре Пярну, сгорели три здания. По сообщению Ляэнеской окружной прокуратуры, задержан подозреваемый в поджоге - 36-летний мужчина. Минувшей ночью произошло также два пожара в соседнем поселке Синди.

Как сообщила, прокуратура, по факту пожара возбуждено уголовное дело. Собираются доказательства причастности задержанного мужчины, проверяются причины возгорания.

Сообщение о пожаре на улице Хоспидали поступило спасателям в 20.22. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что открытым пламенем горит двухэтажное заброшенное деревянное здание. Возгорание произошло в деревянном сарае, затем огонь распространился на три стоящих рядом дома. Полиция задержала подозреваемого в поджоге. Работы по тушению были завершены в 2.08.

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