ФОТО | В Центральной Эстонии столкнулись два грузовика

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры сообщил, что авария случилась на третьем километре шоссе Яска — Аймла.

Оба водителя были трезвыми и имели права соответствующей категории. Один из водителей после ДТП пожаловался на боль и отправился в больницу на медосмотр. У другого жалоб не было.