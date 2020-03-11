11.03.2020, 15:30

ФОТО | В Центральной Эстонии столкнулись два грузовика

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ФОТО | В Центральной Эстонии столкнулись два грузовика
Kaspar Pokk

Сегодня в 13 часов в Сууре-Яани (Вильяндиский уезд) столкнулись два грузовых автомобиля. ДТП произошло в то время, когда одна машина пошла на обгон другой. Никто серьезно не пострадал.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры сообщил, что авария случилась на третьем километре шоссе Яска — Аймла.

Оба водителя были трезвыми и имели права соответствующей категории. Один из водителей после ДТП пожаловался на боль и отправился в больницу на медосмотр. У другого жалоб не было.

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