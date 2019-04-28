28.04.2019, 13:37

ФОТО: В бывшем здании министерства юстиции произошел пожар


rus.delfi.ee
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Päästeamet Tõnismäel Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 11.15 Центр тревоги получил сообщение о пожаре в офисном здании на Тыннисмяги, в котором ранее находилось министерство юстиции.

В реновирующемся сейчас офисном здании загорелось перекрытие между четвертым этажом и чердаком.

В 12.02 Спасательный департамент проинформировал, что пожар потушен. Никто не пострадал.

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