ФОТО | В аварии на шоссе Таллинн — Тарту погиб водитель

Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн — Тарту произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель.
Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 92-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа в 16 часов.
По предварительным данным, автомобиль Chrysler, двигавшийся со стороны Тарту, вылетел на встречную полосу движения и перевернулся.
Водитель погиб на месте происшествия.
Точные обстоятельства трагического ДТП устанавливаются.
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