25.06.2019, 16:50

ФОТО | В аварии на шоссе Таллинн — Тарту погиб водитель

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rus.delfi.ee
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Galerii: 14 pilti
Hukkunuga liiklusõnnetus Järvamaal Tallinna-Tartu maanteel Põhjaka mõisa juures Foto: Kaspar Pokk

Сегодня во второй половине дня на шоссе ТаллиннТарту произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель.

Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 92-м километре шоссе Таллинн — Тарту — ВыруЛухамаа в 16 часов.

По предварительным данным, автомобиль Chrysler, двигавшийся со стороны Тарту, вылетел на встречную полосу движения и перевернулся.

Водитель погиб на месте происшествия.

Точные обстоятельства трагического ДТП устанавливаются.

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