ФОТО | В аварии на шоссе Таллинн — Тарту погиб водитель

Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на 92-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа в 16 часов.

По предварительным данным, автомобиль Chrysler, двигавшийся со стороны Тарту, вылетел на встречную полосу движения и перевернулся.

Водитель погиб на месте происшествия.

Точные обстоятельства трагического ДТП устанавливаются.