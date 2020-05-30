30.05.2020, 13:41

ФОТО | В 20 километрах от Таллинна горит свалка

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Jõelähtme vallas põleb prügila Foto: Delfi lugeja

В волости Йыэляхтме в деревне Ребала горит свалка Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS.

"В 12:11 в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит свалка в Йыэляхтме", — сказал пресс-секретарь Спасательного департамента. Горит примерно 300 кубометров мусора. Пожарные пытаются локализовать пожар. Они сообщают, что опасность распространения огня минимальная.

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