ФОТО | В 20 километрах от Таллинна горит свалка

В волости Йыэляхтме в деревне Ребала горит свалка Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse AS.
"В 12:11 в центр тревоги поступило сообщение о том, что горит свалка в Йыэляхтме", — сказал пресс-секретарь Спасательного департамента. Горит примерно 300 кубометров мусора. Пожарные пытаются локализовать пожар. Они сообщают, что опасность распространения огня минимальная.
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