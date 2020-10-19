19.10.2020, 13:17
ФОТО | Узнали? Сообщите! Полиция подозревает этого мужчину в кражах со взломами
Полиция просит помощи в установлении личности изображенного на фото мужчины, который подозревается совершении краж со взломами из жилых помещений в Таллинне.
Мужчина средних лет, среднего телосложения. На нем могут быть темные брюки и серая куртка, при нем может быть рюкзак. Он говорит по-русски.
Просим всех, кто узнает этого мужчину, передать информации полиции по номерам 53310010 или 112.
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