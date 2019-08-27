27.08.2019, 07:45

ФОТО: Узнаете их? Эти люди могут быть связаны с совершением преступления в Нарве

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Узнаете их? Эти люди могут быть связаны с совершением преступления в Нарве
PPA

Нарвский полицейский участок просит в Facebook помощи для установления личности людей, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Всех, кто знает изображенных на фото людей, просят связаться по номеру 3576152 или написать на jaana.linno@politsei.ee.

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