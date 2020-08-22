ФОТО | Ушедшую за ягодами Евгению нашли спустя неделю живой

Евгения со своей пожилой сестрой 14 августа в 10 часов утра поехали на автобусе номер 151 от остановки "Мустакиви" в сторону Локса. По имеющейся информации, женщины вышли в 11 часов на Кынну теэ в деревне Лийапекси. Сестры пошли за ягодами в разные стороны, но договорись встретиться на остановке в 17.30. Когда сестра не увидела в обговоренное время Евгению на остановке, она решила, что Евгения уехала раньше и тоже поехала домой.

15 августа родственники поняли, что Евгения пропала. В 14 часов они поехали искать женщину сами, а в 16.30 сообщили в полицию.

Евгения была найдена 22 августа примерно в 9 часов утра в волости Куусалу. По первоначальным данным, состояние здоровья женщины удовлетворительное, но для проверки здоровья скорая помощь доставила ее в больницу.