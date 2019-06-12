ФОТО: "Урмас с битой" получил за чудовищное убийство 20 лет тюрьмы

Напомним, в августе 2017 года двое рыбаков обнаружили в Харьюмаа у водохранилища Паункюла страшную находку — прямо у береговой линии лежал полуголый труп женщины со следами пыток. Еще в тот же вечер полиция задержала в Талллинне предполагаемого убийцу.

В машине ранее получившего известность в СМИ как водитель с битой Урмаса Эйнрооза (45) следователи нашли разбитый телефон, на карте памяти которого эксперты смогли восстановить множество видеоклипов, которые было тяжело смотреть даже опытным следователям. Клипы показывали весь ужас и боль, которые пришлось испытать в последний день жизни женщине, которая желала своему мучителю только добра.

Эйнрооз в суде говорил, что знал жертву десять лет. Все это время женщина бескорыстно любила его и заботилась о нем. Как сказала в зале суда прокурор Наталия Мийлвеэ, женщина всегда была для Эйнрооза, когда мужчине было тяжело и ему нужна была помощь, но когда ситуация улучшалась, женщину всегда бросали. По словам прокурора, пользоваться женщинами было свойственно Эйнроозу.

Эйнрооз говорил в суде, что за всю жизнь был пять раз помолвлен, из них два раза в 2017 году: в июле он обручился с одной женщиной, в начале августа — с другой и, согласно обвинению, в середине августа убил третью, которая тоже была в него влюблена.

До своей смерти убитая ухаживала за Эйнроозом у себя дома девять месяцев, когда мужчина не справлялся с жизнью из-за биполярного расстройства личности. От убитой Эйнрооз переехал за пару месяцев до рокового воскресенья.

Предшествовавшим убийству вечером Эйнрооз тоже пошел к жертве потому, что ему больше некуда было идти — опять закончилась помолвка. И женщина снова радушно и тепло приняла его. Эйнрооз отметил, что у него был психоз и маниакальный период болезни. "Я начал видеть соотношения цифр в восьмеричной системе, — объяснил он. — В магазине видел бутылки в восьмеричной системе, в машине смотрел, что двери тоже в восьмеричной системе. Голоса не слышал".

Что именно на следующий день привело к ужасным событиям, по большей части осталось неясным — по словам Эйнрооза, он пытался изгнать из женщины злого духа. "Я хотел заставить ее признать определенные вещи. Она была суеверна. У меня сложилось впечатление, что она хочет мной завладеть", — объяснил мужчина в суде.

Несмотря на проигранные в суде видео, на которых Эйнрооз жестоко истязает жертву и наносит ей повреждения, Эйнрооз в суде неоднократно утверждал, что не делал женщине ничего.