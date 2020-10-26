ФОТО | Уличные наркодилеры из Ида-Вирумаа отправлены за решетку

В рамках начатого осенью прошлого года уголовного делопроизводства было установлено, что руководитель группировки, 23-летний мужчина, передавал наркотические средства в большом количестве двум 27-летним, а также 33-летнему и 34-летнему мужчинам, которые в свою очередь передавали наркотики другим лицам. 23-летний мужчина также выращивал у себя дома растения конопли. Было также установлено, что один из мужчин передавал наркотики несовершеннолетнему лицу, и что руководитель группировки неоднократно угрожал и применял физическое насилие по отношению к разным людям.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников рассказал, что доказательства о распространении наркотиков полиция собирала в течение длительного времени. "Информацию мы собирали в ходе разных следственных действий и сыскной деятельности, но были и некоторые намеки на то, что подозреваемые продавали марихуану у себя дома", — сказал Масленников.

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Сергей Масленников добавил, что в отношении 34-летнего мужчины было также начато уголовное делопроизводство по статье о краже. "Он совершал кражи из гаражей и реализовывал украденное в обмен на амфетамин", — пояснил капитан полиции.

"В результате слаженной работы полиции дилеры наказаны реальным тюремным заключением в несколько лет, а Силламяэ стал еще безопаснее", — сказал Масленников

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что данный случай — это очередной пример того, что продажа наркотиков по сих пор для какой-то части людей является заманчивым предприятием.

"Однако эти люди забывают, что с такой деятельностью связаны последствия — с одной стороны, в опасность поставлены жизнь и здоровье людей, которые употребляют наркотики, с дрогой стороны — правовые последствия, которые всегда идут за незаконной деятельностью. Это только дело времени, когда правоохранительные органы найдут и задержат дилеров, а суд вынесет справедливое наказание. В таких случаях правоохранительные органы делают все, чтобы найти и изъять и имущество, полученное этими лицами путем совершения преступлений", — добавил Коовит.