ФОТО | Уличные наркодилеры из Ида-Вирумаа отправлены за решетку

Пятерых мужчин, продававших в Силламяэ наркотики, суд наказал тюремными сроками в несколько лет за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.
В рамках начатого осенью прошлого года уголовного делопроизводства было установлено, что руководитель группировки, 23-летний мужчина, передавал наркотические средства в большом количестве двум 27-летним, а также 33-летнему и 34-летнему мужчинам, которые в свою очередь передавали наркотики другим лицам. 23-летний мужчина также выращивал у себя дома растения конопли. Было также установлено, что один из мужчин передавал наркотики несовершеннолетнему лицу, и что руководитель группировки неоднократно угрожал и применял физическое насилие по отношению к разным людям.
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников рассказал, что доказательства о распространении наркотиков полиция собирала в течение длительного времени. "Информацию мы собирали в ходе разных следственных действий и сыскной деятельности, но были и некоторые намеки на то, что подозреваемые продавали марихуану у себя дома", — сказал Масленников.
Сергей Масленников добавил, что в отношении 34-летнего мужчины было также начато уголовное делопроизводство по статье о краже. "Он совершал кражи из гаражей и реализовывал украденное в обмен на амфетамин", — пояснил капитан полиции.
"В результате слаженной работы полиции дилеры наказаны реальным тюремным заключением в несколько лет, а Силламяэ стал еще безопаснее", — сказал Масленников
Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что данный случай — это очередной пример того, что продажа наркотиков по сих пор для какой-то части людей является заманчивым предприятием.
"Однако эти люди забывают, что с такой деятельностью связаны последствия — с одной стороны, в опасность поставлены жизнь и здоровье людей, которые употребляют наркотики, с дрогой стороны — правовые последствия, которые всегда идут за незаконной деятельностью. Это только дело времени, когда правоохранительные органы найдут и задержат дилеров, а суд вынесет справедливое наказание. В таких случаях правоохранительные органы делают все, чтобы найти и изъять и имущество, полученное этими лицами путем совершения преступлений", — добавил Коовит.
В ходе уголовного делопроизводства было найдено и изъято почти 319 граммов амфетамина, 223 граммов марихуаны и 46 таблеток экстази, а также было изъято имущества стоимостью более 4500 евро.
Вируский уездный суд вынес руководителю группировки в качестве наказания за оборот наркотических средств в большом количестве тюремное заключение сроком пять лет и четыре месяца. Один 27-летний мужчина получил в качестве наказания тюремное заключение в пять лет и три месяца, так как кроме оборота наркотических средств в большом количестве его также признали виновным в передаче наркотиков несовершеннолетнему. Наказание второго 27-летнего мужчины в один год и три месяца были заменены общественно-полезными работами. 33-летнему мужчине по совокупности суд вынес в наказание четыре года, три месяца и восемь дней заключения. 34-летний мужчина из трех лет и восьми месяцев тюремного заключения реально должен отбыть тюремное заключение сроком в один год. Судебное решение еще не вступило в силу.
Роднина резко высказалась о "Ледниковом периоде"
Фергюсон назвал Хабиба тупицей и пообещал скорую встречу
Вот в чем причина выброса морских животных на пляж Камчатки
Suzuki в Европе начинает продажи гибридного кроссовера Across