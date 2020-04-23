23.04.2020, 14:41

ФОТО: Убивший в Курессааре сотрудника Спасательного департамента получил 15 лет тюрьмы

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Jaan Palu mõisteti 15 aastaks vangi, Kuressaares
Galerii: 15 pilti
Jaan Palu mõisteti 15 aastaks vangi, Kuressaares Foto: Irina Mägi

Пярнуский уездный суд приговорил к 15 годам лишения свободы 34-летнего Яана Палу, который приходил обвиняемым по делу о жестоком убийстве в Курессааре сотрудника Спасательного департамента в декабре 2018 года.

В ходе судебного следствия Яан Палу не признал себя виновным в убийстве, но признал свою вину по остальным пунктам обвинения, среди которых нанесение тяжких телесных повреждений, незаконный оборот наркотиков и боеприпасов, сообщает RusERR.

По версии прокуратуры, ночью 8 декабря 2018 года Палу, находившийся под воздействием наркотиков и алкоголя, ударил 39-летнего мужчину сначала бутылкой, затем руками и ногами, а после этого и ножом.

Спустя около 20 минут у мужчины возник конфликт с владелицей расположенного неподалеку от места первого инцидента стриптиз-клуба Royal Gentelmen's Club. Когда разрешить конфликт попытался супруг женщины, обвиняемый ударил его сначала кулаком, а затем ножом, от чего пострадавший — им был сотрудник Спасательного департамента Сулев Каллавус — скончался на месте.

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