ФОТО: Убивший в Курессааре сотрудника Спасательного департамента получил 15 лет тюрьмы

В ходе судебного следствия Яан Палу не признал себя виновным в убийстве, но признал свою вину по остальным пунктам обвинения, среди которых нанесение тяжких телесных повреждений, незаконный оборот наркотиков и боеприпасов, сообщает RusERR.

По версии прокуратуры, ночью 8 декабря 2018 года Палу, находившийся под воздействием наркотиков и алкоголя, ударил 39-летнего мужчину сначала бутылкой, затем руками и ногами, а после этого и ножом.

Спустя около 20 минут у мужчины возник конфликт с владелицей расположенного неподалеку от места первого инцидента стриптиз-клуба Royal Gentelmen's Club. Когда разрешить конфликт попытался супруг женщины, обвиняемый ударил его сначала кулаком, а затем ножом, от чего пострадавший — им был сотрудник Спасательного департамента Сулев Каллавус — скончался на месте.