13.09.2019, 10:30

ФОТО | Убийство на заброшенном хуторе: сообщается, что руки Юлле были связаны за спиной

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Каролина Васли
Каролина Васли
EST 22
Galerii: 7 pilti
Uurijad sündmuskohal Foto: Kaspar Pokk

По словам жителя села Вейсярве, 35-летняя Юлле пару недель назад с одним из местных молодых людей зашла во двор последнего сельского дома. Больше женщину никто не видел, а два дня назад в озере нашли ее безжизненное тело.

Полиция вчера вела работу на хуторе, заросший двор которого давал основания полагать, что там постоянно никто не живет. Один его из собственников — 30-летний Райдо — сейчас задержан по подозрению в убийстве Юлле.

Предполагается, что всё произошло 27 августа. Известно, что Юлле вышла из автобуса, чтобы идти домой. Один из жителей села рассказал Delfi, что видел, как женщина прошла 300-400 метров, уже прошла старый дом, как из его двора вышел Райдо. Они переговорили, и ничто не указывало на то, что между ними произошел какой-то конфликт. Затем они зашли во двор, и больше сельчанин женщину не видел. По всей видимости, он был одним из последних, кто видел Юлле живой.

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Сказанное очевидец сообщил полиции. Насколько Delfi известно, правоохранители в последние недели вели поиск Райдо, но сразу найти его не удалось.

Труп женщины со следами насилия нашли 9 сентября в озере, которое находится в 50 км от ее дома. По данным TV3, руки Юлле были связаны за спиной. Полиция задержала Райдо позавчера вечером в ходе операции в Пярнумаа. Действующих судимостей у него нет.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, прокуратура ходатайствовала в суде об аресте подозреваемого. "В ходе следствия будет выяснена точная причина смерти женщины, предшествующие убийству события и другая необходимая информация. Мужчина к настоящему времени допрошен как подозреваемый в убийстве. Совершено убийство, то есть тяжкое преступление против личности. Оценивая тяжесть преступления, а также поведение мужчины, есть основания считать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия или совершить новое преступление. Поэтому прокуратура ходатайствует об аресте", — пояснил Лийва.

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