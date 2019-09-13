ФОТО | Убийство на заброшенном хуторе: сообщается, что руки Юлле были связаны за спиной

Полиция вчера вела работу на хуторе, заросший двор которого давал основания полагать, что там постоянно никто не живет. Один его из собственников — 30-летний Райдо — сейчас задержан по подозрению в убийстве Юлле.
Предполагается, что всё произошло 27 августа. Известно, что Юлле вышла из автобуса, чтобы идти домой. Один из жителей села рассказал Delfi, что видел, как женщина прошла 300-400 метров, уже прошла старый дом, как из его двора вышел Райдо. Они переговорили, и ничто не указывало на то, что между ними произошел какой-то конфликт. Затем они зашли во двор, и больше сельчанин женщину не видел. По всей видимости, он был одним из последних, кто видел Юлле живой.
Сказанное очевидец сообщил полиции. Насколько Delfi известно, правоохранители в последние недели вели поиск Райдо, но сразу найти его не удалось.
Труп женщины со следами насилия нашли 9 сентября в озере, которое находится в 50 км от ее дома. По данным TV3, руки Юлле были связаны за спиной. Полиция задержала Райдо позавчера вечером в ходе операции в Пярнумаа. Действующих судимостей у него нет.
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