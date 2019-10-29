ФОТО | Убийство и поножовщина в Курессааре: обвиняемый предстал перед судом

"В ходе расследования мы проверили несколько различных версий того, что случилось ночью 8 декабря (прошлого года — ред.). Собранные доказательства показывают, что примерно в два часа ночи 33-летний Яан, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал, сначала с бутылкой в руках, затем с использованием рук и ног, и в конце концов — ножа, на мужчину, который стоял на улице у бара Kodulinna Lokaal, в результате чего он нанес пострадавшему опасные для жизни травмы", — пояснил прокурор Райнер Амур.

"Примерно 20 минут спустя между тем же мужчиной и хозяйкой клуба Royal Gentelmen’s Club возникла перепалка из-за разбитого окна. Когда супруг хозяйки попытался разрешить конфликт, обвиняемый напал на него, применив кулаки, а потом нож. Пострадавший скончался от полученных ран на месте преступления", — рассказал прокурор о сути обвинений.

Палу задержали тем же утром 8 декабря. Поначалу был взят под стражу и находившийся с ним 31-летний мужчина, но в ходе следствия выяснилось, что в насилии он не участвовал.