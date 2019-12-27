ФОТО: Убийца из Кюкитая участвовал в предварительном заседании посредством видеомоста

На заседании был установлен график судебных слушаний. По плану решение будет вынесено 16 апреля.

Согласно обвинению, Каск решил 30 июня наказать своего знакомого 16-летнего молодого человека, который, как считал подсудимый, должен ему денег. По данным Delfi, речь идет о сумме всего в 60 евро.

Обвинение не ограничивается только убийством — ему вменяется в вину грубое нарушение общественного порядка, физическое насилие, угрозы полицейскому и хищение спиртного.

Еще за неделю до трагического пожара в деревне Кюкитая (волость Тарту) молодые люди дружески отмечали Иванов день, хотя, как стало известно в ходе следствия, примерно в это время 16-летний Каспар пару раз получил кулаком в лицо от Эдуарда. Но в социальную сеть попали только дружеские фотографии, где оба позируют в общей компании.

Спустя неделю, воскресным утром 30 июня, стало ясно, что эти дружеские отношения — фикция. Эдуард вместе со своим другом Расмусом приехал в Кюкитая востребовать свой долг. Эдуард поджог по собственной инициативе принадлежащий бабушке Каспара дом. Расмуса, поначалу, проходившего по делу соучастником, потом переквалифицировали в свидетеля.

Каспар находился во время поджога на втором этаже дома и оказался в огненной западне, получил тяжелые ожоги и погиб в результате отравления угарным газом.

Когда на место прибыли пожарные, дом уже вовсю полыхал. У полиции на основании собранных улик сразу возникло подозрение, что мог иметь место поджог. Быстро был установлен круг подозреваемых, и в ночь на понедельник Расмус вместе с Эдуардом были задержаны. Через пару дней ранее неоднократно судимый Эдуард был арестован, Расмуса отпустили под подписку.