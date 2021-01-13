ФОТО | Убийца 35-летней женщины получил девять лет тюрьмы

Оценивая собранные по делу доказательства, суд пришел к заключению, что Райдо Пильв совершил 27 августа 2019 года в Вильяндиском уезде умышленное убийство своей знакомой 35-летней женщины.

В ходе словесной перепалки Пильв напал на потерпевшую и задушил женщину ее же шарфом.

Через некоторое время после совершения преступления обвиняемый стал активно уничтожать следы злодеяния. Он завернул труп женщины в ткань, положил его вместе с личными вещами потерпевшей в багажник автомобиля и отвез к берегу озера. А там, добавив для тяжести камень, утопил все это в воде.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал себя виновным.

Защитник подсудимого утверждал, что обвиняемый действовал в состоянии крайнего душевного возбуждения, вызванного действиями потерпевшей. Однако доводы защиты не нашли, по мнению суда, подтверждения. Суд счел, что обстоятельства встречи обвиняемого и потерпевшей не свидетельствуют о том, что женщина вела себя в отношении подсудимого провокационно.

Суд приговорил обвиняемого к 9 годам реального лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел его чистосердечное раскаяние.

У Пильва не было действующих судимостей.