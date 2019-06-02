02.06.2019, 16:50

ФОТО: У торгового центра Т1 столкнулись автомобиль и мотоциклист


rus.delfi.ee
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Sõiduauto ja mootorratturi kokkupõrge T1 juures Foto: Delfi lugeja

ДТП произошло в 13:08 на Петербури теэ у торгового центра Т1.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, известно только то, что столкнулись мотоциклист и автомобиль.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, которого скорая помощь доставила в больницу.

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