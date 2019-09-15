15.09.2019, 16:21
ФОТО | У торгового центра Sikupilli произошла цепная авария с участием автобуса Atko
Сегодня после полудня в Таллинне на Соссимяги, у торгового центра Sikupilli произошла тройная авария, в которую попал и автобус Atko с пассажирами.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что ДТП произошло в 14:50 по направлению в сторону центра города. В затормозивший автомобиль Volkswagen врезался сзади автомобиль Peugeot, и в него в свою очередь врезался сзади принадлежащий автобусной фирме Atko автобус Iveco.
В столкновении никто не пострадал, и в автобусе у пассажиров были пристегнуты ремни безопасности.
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