ФОТО | У торгового центра Sikupilli произошла цепная авария с участием автобуса Atko

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что ДТП произошло в 14:50 по направлению в сторону центра города. В затормозивший автомобиль Volkswagen врезался сзади автомобиль Peugeot, и в него в свою очередь врезался сзади принадлежащий автобусной фирме Atko автобус Iveco.

В столкновении никто не пострадал, и в автобусе у пассажиров были пристегнуты ремни безопасности.