ФОТО | "У него было тактическое преимущество перед полицейскими". Продолжается суд над лихуласким стрелком

Вызванный на заседание в качестве экспертного свидетеля старший офицер полиции Пяртель Прейнвалтс рассказал, что у Микка Таррасте было тактическое преимущество, когда он стрелял по полицейским.

Так как уже наступили сумерки, то глаза Таррасте успели привыкнуть к ним, в отличии от только что прибывших на место полицейских. У стрелка было и другое преимущество над сотрудниками полиции: он использовал предназначенное для военных действий оружие, которое может стрелять значительно дальше и точнее, чем табельное оружие полиции. Прейнвалтс добавил, что полицейским не разрешается стрелять.

"Он точно хотел заставить автомобиль [полиции] остановиться и/или убить находившихся в нем людей", — подчеркнул свидетель. Прейнвалтс подвел итог, что поведение Таррасте не было инстинктивным - он явно был подготовлен и умело обращался с оружием.

Pärnu Postimees писал, что на вчерашнем заседании коллега и друг Таррасте рассказывал, что 6 июня днем он обсуждал с Таррасте поход в баню, после чего он попросил Таррасте купить сигареты и вино на местной заправке Olerex. Когда друзья услышали, что там произошло, они на всякий случай скрылись в соседнем хуторе.

Что произошло 6 июня

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрели в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.