27.07.2019, 11:28
ФОТО | У BMW на ходу сработали подушки безопасности: водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из авто(35)
В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.
В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.
Во время движения в автомобиле BMW сработали подушки безопасности, в связи с чем водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из машины. После этого автомобиль врезался в дерево.
Как рассказал водитель, когда они подъезжали к светофору, раздался хлопок и сработали подушки безопасности. Водителю и пассажу пришлось выпрыгнуть из машины. По словам водителя, скорость на тот момент составляла около 30 км/ч.
Прибывшие на место медики осмотрели водителя и пассажира и никаких травм у них не обнаружили.
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