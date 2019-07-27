27.07.2019, 11:28

ФОТО | У BMW на ходу сработали подушки безопасности: водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из авто

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rus.delfi.ee
EST 19
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Auto veeres tehnilise rikke tõttu vastu puud, juht ja kaasreisija hüppasid autost välja Foto: Kenno Soo

В ночь на субботу на Рижском шоссе недалеко от Männimäe Selver в Вильянди произошла авария.

Во время движения в автомобиле BMW сработали подушки безопасности, в связи с чем водителю и пассажиру пришлось выпрыгнуть из машины. После этого автомобиль врезался в дерево.

Как рассказал водитель, когда они подъезжали к светофору, раздался хлопок и сработали подушки безопасности. Водителю и пассажу пришлось выпрыгнуть из машины. По словам водителя, скорость на тот момент составляла около 30 км/ч.

Прибывшие на место медики осмотрели водителя и пассажира и никаких травм у них не обнаружили.

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