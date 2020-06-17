ФОТО | Тяжелое ДТП в Пярнумаа: пострадали 7 человек, среди них 6-месячный младенец

В результате столкновения один автомобиль отбросило в кювет, а второй перевернулся на крышу.

В автомобилях было 7 человек, которые все получили травмы и их отправили в Пярнускую больницу. Одним из пострадавших был 6-месячный ребенок.

Детали инцидента выясняются.

Kella 7:35 ajal juhtus õnnetus Pärnumaal Soomra külas, kus põrkasid kokku Opel Astra ja Dacia Duster. Üks autodest paiskus kraavi ja teine katusele. Õnnetuses sai viga kokku 7 inimest, neist üks 6-kuune imik. Kiirabi toimetas inimesed Pärnu haiglasse. #Liiklus #LääneP — Politsei (@Politsei) June 17, 2020